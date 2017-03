Calciomercato Milan, allarme Suso: "Ho un contratto ma è bello tornare a casa"

25/03/2017 23:07

CALCIOMERCATO MILAN/ Allarme Suso in casa Milan: l'esterno offensivo spagnolo, in un'intervista rilasciata a 'Radio Marca', ha ammesso di non disdegnare un possibile ritorno in patria. "Il mio futuro? Ho un contratto con il Milan, ma non posso negare che tornare a casa mi evoca sempre belle sensazioni. Al Milan sono migliorato dal punto di vista tattico e ringrazio Montella che mi ha fatto crescere. Il derby con l'Inter? Sarà una partita speciale anche per il fatto che giocheremo alle 12.30 e sono sicuro che sarà bello scendere in campo a quell’ora".

Suso, proprio in questi giorni, è alle prese con il rinnovo di contratto: i rossoneri sono intenzionati ad offrie un prolungamento fino al 2021 con aumento d'ingaggio da 1 a 2,5 milioni di euro netti a stagione, proprio mentre dalla Spagna si fanno sempre più insistenti le voci di mercato relative ad un forte interesse dell'Atletico Madrid nei suoi confronti.

S.F.