Calciomercato Napoli, da valutare il futuro di Maggio

25/03/2017 22:56

CALCIOMERCATO NAPOLI MAGGIO / Tra i leader della squadra, Christian Maggio non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Maurizio Sarri. L'esperto difensore, da quando è arrivato Hysaj, è stato quasi sempre relegato in panchina, tanto da alimentare voci su una sua possibile cessione già la scorsa estate. Anche in questa stagione, nonostante alcune prestazioni molto buone (l'ultima in Coppa Italia contro la Juventus), non è riuscito a trovare la giusta continuità. Il suo contratto scade a giugno 2018 e la prossima estate sarà chiamato a riflettere sul futuro: l'esterno 35enne potrebbe dire addio al Napoli dopo 9 stagioni.

M.D.A.