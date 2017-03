Qualificazioni Mondiali 2018, ok Francia e Portogallo. Incubo Olanda, il Belgio si salva

25/03/2017 22:41

NEWS MONDIALI 2018/ Gol, spettacolo ed emozioni nella serata di gare valevoli per le qualifiazioni ai Mondiali 2018 in Russia. La grande sorpresa arriva da Sofia, dove l'Olanda viene battuta 2-0 dalla Bulgaria. Per gli 'Oranje' si complica il cammino verso la Coppa del Mondo: gli uomini di Blind, a cinque giornate dal termine, hanno sei punti di ritardo dal primo posto nel girone occupato dalla Francia.



Tutto facile per il Portogallo che supera 3-0 l'Ungheria: gol di André Silva e doppietta di Cristiano Ronaldo. Francia senza troppi problemi: gli uomini di Deschamps vincono 3-1 in casa del Lussemburgo: a segno Giroud (doppietta) e Griezmann. Finale rovente a Bruxelles per Belgio-Grecia 1-1: al gol di Mitroglu arrivato ad inizio ripresa, risponde Lukaku ad un minuto dal novantesimo.

BELGIO-GRECIA 1-1

46' Mitroglou (GRE), 89' Lukaku

BULGARIA-OLANDA 2-0

5' Delev, 20' Delev

LUSSEMBURGO-FRANCIA 1-3

28' Giroud (FRA); 34' rig. Joachim (LUS), 37' rig. Griezmann (FRA)

PORTOGALLO-UNGHERIA 3-0

32' André Silva, 36' Cristiano Ronaldo, 65' Cristiano Ronaldo