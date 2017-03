Napoli, terapie per Reina a Castel Volturno

25/03/2017 21:36

NAPOLI REINA TONELLI / Nonostante la pausa per le Nazionali, continua il lavoro del Napoli in vista della ripresa del campionato. Come riporta il club, nella seduta odierna Pepe Reina, reduce da un problema muscolare, ha svolto soltanto terapie: lo spagnolo prosegue la sua tabella personalizzata. Ancora differenziato, invece, per Lorenzo Tonelli, fuori ormai da più di due mesi. Gli azzurri proveranno a far rientrare l'esperto portiere in vista della doppia sfida contro la Juventus.

M.D.A.