Valencia, per Mangala spunta il Galatasaray

25/03/2017 21:13

VALENCIA MANGALA / Stagione altalenante per Eliqauim Mangala con la maglia del Valencia. Come riporta 'Plaza Deportiva', a fine stagione il club spagnolo difficilmente acquisterà il calciatore dal Manchester City considerando anche l'elevato stipendio che percepisce. Così, in Turchia avanza l'ipotesi Galatasaray, club alla ricerca di un rinforzo difensivo, come ammesso dallo stesso Tudor. Il futuro di Mangala resta quindi incerto.

M.D.A.