Calciomercato Inter, Weigl ammette: "Arrivate tante offerte"

26/03/2017 01:29

CALCIOMERCATO INTER/ Negli ultimi mesi, il nome di Julian Weigl è stato accostato a quello dei principali top club europei: dall'Inter al Barcellona, passando per Real Madrid e Manchester City, sono tutti pazzi per il centrocampista del Borussia Dortmund. In tanti si sono già fatti avanti per averlo ed è proprio il diretto interessato a rivelarlo: "I miei agenti mi hanno infortmato su tante offerte arrivate - ha rivelato Weigl a '11Freunde' - ma mi sono tenuto a distanza perché andare via dal Borussia Dortmund adesso sarebbe troppo presto e non avrebbe alcun senso".

S.F.