Juventus, un altro big torna in anticipo da Allegri

25/03/2017 19:16

JUVENTUS MANDZUKIC - Sorride Massimiliano Allegri. Dopo Dani Alves, Higuan e Barzagli, anche Mario Mandzukic rientrerà in anticipo dalla parentesi con la sua Nazionale. L'attaccante croato, in accordo con il Ct Cacic, ha lasciato il ritiro della Croazia per tornare a Torino all'indomani della sfida vinta contro l'Ucraina come riporta 'Premium Sport'. Mandzukic sarà quindi a disposizione di Allegri già martedì per preparare il big-match di campionato in casa del Napoli.



G.M.