Milan, svolta closing: il COMUNICATO UFFICIALE

25/03/2017 18:53

MILAN CLOSING - Svolta Milan. Il prossimo 14 aprile - vigilia del derby di campionato contro l'Inter - sarà ratificato il closing per il passaggio di mano del club rossonero. La novità riguarda l'uscita di scena di SES, per una nuova società lussemburghese con a capo Yonghong Li: "Con riferimento all’accordo firmato con Fininvest S.p.A., che prevede per venerdì 14 aprile la data del closing relativo alla compravendita della partecipazione detenuta dalla stessa Fininvest nell'AC Milan, Rossoneri Sport Investment Lux annuncia che sono stati perfezionati gli accordi per la messa a disposizione di tutti i fondi necessari a finalizzare l’acquisizione - si legge nel comunicato del Milan - A seguito di una approfondita analisi è stata definita una nuova struttura, completamente esterna alla Cina, al fine di portare a termine la transazione. La nuova entità che ha formalmente preso il posto di SES nell'operazione è la Rossoneri Sport Investment Lux, controllata da Yonghong Li".

G.M.