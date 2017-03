Calciomercato, assist di Simeone a Inter e Milan

25/03/2017 18:38

CALCIOMERCATO INTER MILAN GAITAN / Non sta andando come sperava l'avventura di Nico Gaitan all'Atletico Madrid. Prelevato dal Benfica per 25 milioni di euro la scorsa estate, l'attaccante esterno argentino sta faticando a trovare spazio nello scacchiere di Diego Simeone e così, riferisce 'As', già al termine di questa stagione dovrebbe lasciare i 'Colchoneros', nonostante un contratto valido fino al 2020. Su di lui ci sono già gli occhi di tanti club europei, tra cui anche Inter e Milan.



L.P.