25/03/2017 18:26

BARCELLONA TURAN - Futuro al Barcellona. Arda Turan non si muoverà dalla Catalogna la prossima estate almeno stando a sentire il suo agente: "Non ho parlato con l'Arsenal, nessuno ci ha contattato o fatto offerte per Arda - ha rivelato Ahmet Bulut a 'ESPN' - E' felice al Barça, ha ancora tre anni di contratto".



G.M.