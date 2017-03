VIDEO - Barcellona, Neymar sfida Messi: la spunta... la Pulce!

25/03/2017 17:50

VIDEO MESSI NEYMAR - Leo Messi e Neymar: i due 'incubi' - insieme a Suarez - che la Juventus dovrà scacciare nella doppia sfida dei quarti di Champions League. In attesa del doppio incrocio europeo con la formazione bianconera, i due fenomeni del Barcellona hanno dato sfoggio della loro classe fuori dal campo, deliziando la platea con dei palleggi sopraffini in occasione di un evento pubblicitario. Stavolta uno contro l'altro, Messi e Neymar non si sono risparmiati con la vittoria finale andata di pochissimo alla 'Pulce' argentina.



G.M.