SONDAGGIO CM.IT - Qualificazioni Mondiali, Italia-Spagna: ecco chi la spunta

25/03/2017 17:00

QUALIFICAZIONI MONDIALI ITALIA SPAGNA / Vince l'Italia, ed è sempre testa a testa in vetta al Gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Tutto, con ogni probabilità, si deciderà dunque nello scontro diretto con la Spagna, una sorta di spareggio per decretare chi si prenderà il primo posto e, dunque, il pass diretto per la rassegna mondiale. Un'impresa in cui, però, in molti non credono. Secondo il 65% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio di Calciomercato.it, infatti, gli azzurri non riusciranno a finire davanti alle Furie Rosse e, dunque, dovranno passare per i playoff.



L.P.