Como, lady Essien si presenta: "Voglio la B. Thohir non fa parte del progetto"

25/03/2017 17:10

COMO PRESENTAZIONE MOGLIE ESSIEN / "Como è una città di grande storia e tradizione, abbiamo preso la decisione di prendere il club per questo motivo". Si apre così il discorso di presentazione alla stampa di Akosua Puni, nuova proprietaria della società e moglie di Michael Essien. "E' una città di grandi lavoratori - ha proseguito - questa è anche la mia filosofia. Como è un posto bellissimo. Quando mi è stata presentata l'idea del club, l'ho trovata subito attraente anche per questo motivo. Sono a favore dello sviluppo del settore giovanile, e quando ho scoperto che nel club c'era un settore giovanile molto forte, la cosa mi è sembrata ancora più interessante. Ho sempre amato il calcio, in Ghana è lo sport più importante. Ho respirato calcio sin da piccola. Volendo incominciare un'avventura nel calcio in Europa, l'Italia mi è sembrato il posto ideale. Sto bene qui, penso sia il posto giusto.

I prossimi due mesi saranno quelli dell'apprendimento - ha ammesso - e del prendere in mano la situazione, siamo appena arrivati. Ringrazio la squadra e l'allenatore per il lavoro svolto sinora. Non conosco il signor Thohir, non l'ho mai incontrato. Non ho idea del perché me lo stiate chiedendo, perché non fa parte di questo progetto. Cercherò di essere presente il più possibile, il primo obiettivo sarà mettere in piedi una squadra adeguata alle sue necessità. Sono molto alla mano, voglio essere coinvolta nelle cose di giorno in giorno. Questo progetto mi è molto caro. Sarà Nicola Rikov a seguire in questi primi mesi questo primo periodo di transizione, e di supervisionare questo passaggio di proprietà anche quando non potrò essere presente a Como. Il primo passo è integrare la squadra esistente, per cercare di portarla in serie B, e di sviluppare il settore giovanile. Credo che in ogni tipo di business sia importante lo sviluppo del settore giovanile, è il nostro futuro. L'idea è quella di andare in Serie B", le sue parole riportate da 'Lariosport.it'.

D.G.