Calciomercato Lazio, il papà di Strakosha rivela: "Poteva andare in Inghilterra"

26/03/2017 05:25

CALCIOMERCATO LAZIO PAPA' STRAKOSHA / E' un momento magico per Thomas Strakosha: dopo aver conquistato la Lazio, il portiere ieri ha fatto il suo esordio da titolare anche con l'Albania. "Vederlo scendere in campo è un'emozione speciale - ha ammesso il papà Fotaq a 'Panorama Sport' - Non mi sentivo così da quando giocavo io. Thomas deve dire grazie alla Lazio e a Inzaghi, suo maestro dai tempi della Primavera, che nel momento del bisogno lo ha preferito anche a Vargic".

E pensare che il presente di Strakosha junior sarebbe potuto essere altrove: "Prima di giungere a Roma, Thomas stava per andare a Cardiff in Inghilterra, ma abbiamo deciso insieme di scegliere ancora l'Italia, dove il calcio è di altissimo livello e lui ha fatto un lavoro brillante! Consigli? Gli ho detto di stare calmo fino alla fine perché è molto importante. Non si è fatto influenzare dal fatto che ci sono grandi rivali davanti. Deve lavorare ancora di più, ma è sulla buona strada", ha concluso il padre dell'estremo difensore biancoceleste.

D.G.