Chelsea, Abramovich ci ripensa: arriva l'offerta a Terry

25/03/2017 16:55

CALCIOMERCATO CHELSEA TERRY OFFERTA ABRAMOVICH / C'è una sola certezza nel futuro di John Terry: questa sarà la sua ultima stagione al Chelsea. Almeno nei panni di calciatore. Come mette in evidenza 'The Sun', a giugno l'esperto difensore verrà inondato da offerte provenienti dalla MLS, dalla Cina e dal Medio Oriente, ma Roman Abramovich farà un tentativo per farlo restare a Londra. Secondo il tabloid, infatti, il numero uno dei 'Blues' gli proporrà il posto di allenatore nelle giovanili oppure il ruolo di ambasciatore del club nel mondo.

D.G.