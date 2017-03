Manchester United, Mourinho: "In Croazia per scouting? No, i giocatori li conosco già tutti!"

25/03/2017 16:43

MANCHESTER UNITED MOURINHO CROAZIA / La sua presenza in Croazia per assistere alla sfida di ieri contro l'Ucraina non è passata inosservata. In molti hanno pensato ad un José Mourinho in versione 'scouting', ma a fare chiarezza sulla questione è stato lo stesso 'Special One' intercettato dai microfoni della televisione croata 'HNTV': "Non ho alcun motivo nascosto, sono venuto qui per godermi il mio tempo libero. Ho fatto visita ad alcuni buoni amici come Mijatovic e Suker. So che tutti pensano che sia venuto qui per guardare alcuni giocatori, ma nel calcio di oggi non c'è bisogno di viaggiare per guardare giocatori. Li conosco già tutti. Sono qui solo come qualcuno che vuole rilassarsi al sole, senza la pioggia come ad esempio a Manchester", ha concluso il tecnico dello United.

D.G.