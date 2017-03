Juventus, Löw dà una buona notizia ad Allegri

25/03/2017 16:41

JUVENTUS GERMANIA KHEDIRA - Buone notizie per la Juventus e Allegri. Sami Khedira ha smaltito il problema alla caviglia che gli aveva fatto saltare l'amichevole con l'Inghilterra e domani guiderà la Germania nella gara contro l'Azerbaigian. A rivelarlo è direttamente il Ct tedesco Löw in conferenza stampa: "Khedira si è allenato senza alcun problema e domani sarà il nostro capitano. Sami è un vero leader e ha una mentalità vincente".



Al fianco di Löw c'era proprio il centrocampista della Juventus, che ha dichiarato in merito alle sue condizioni fisiche: "Curo il mio corpo e mi sento bene. Ho trovato il modo migliore per essere al meglio in campo", ha sottolineato l'ex Stoccarda e Real Madrid.



G.M.