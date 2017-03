Milan, si inserisce un fondo statunitense: il closing si avvicina

25/03/2017 16:27

MILAN CLOSING FONDO ELLIOTT / Importanti novità in merito al tanto atteso closing in casa Milan. Come rivela 'Il Sole 24 Ore', nel riassetto cinese del club rossonero potrebbe entrare in campo anche Elliott, tra i maggiori hedge fund internazionali attivi nelle situazioni speciali.

Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un Yonghong Li pronto a dare il via a una serie di trattative con questo fondo statunitense che andrebbe a finanziare una parte dei soldi mancanti per completare l’acquisto del 'Diavolo'. Un 'aiuto' economico stimato sui 150-200 milioni che andrebbero a coprire una parte dei 350-360 che mancano per concludere l'operazione. I restanti, in questo caso. dovrebbero arrivare da Huarong.

D.G.