Napoli, da Insigne a Milik: i dieci azzurri impegnati con le Nazionali

Oscar Maresca

25/03/2017 18:45

NEWS NAPOLI INSIGNE MILIK / Fine settimana di qualificazioni Mondiali e sfide internazionali. La pausa ha permesso a squadre e giocatori non convocati di rinsavire e recuperare energie vitali in vista del rush finale di stagione. Chi invece è stato convocato dai ct delle rispettive Selezioni ha sfruttato l'importante vetrina per mettere in mostra tutte le sue caratteristiche tecniche, punto fondamentale in chiave calciomercato, e per accumulare esperienza importante per il futuro. Il Napoli ha ben 10 dei suoi giocatori in rosa sparsi in giro per il mondo con le Nazionali. Alcuni di questi sono stati già impegnati, altri dovranno invece scendere in campo tra oggi e domani. Questa sera per esempio sarà il turno di Mertens che con il suo Belgio sfiderà la Grecia. Domani invece toccherà ad Hamsik con la Slovacchia impegnato fuori casa contro Malta, a Zielinski e Milik che sfideranno con la loro Polonia fuori casa il Montenegro e a Chiriches impegnato con la Romania contro la Danimarca.

Napoli, da Koulibaly a Rog: gli azzurri già impegnati con le Nazionali

Il primo a scendere in campo in questo lungo weekend di sfide fra Nazionali è stato Kalidou Koulibaly che, giovedì sera, con il suo Senegal ha pareggiato 1-1 con la Nigeria. Ottime notizie Napoli: il centrale, dopo la sfida, ha deciso di ritornare nel capoluogo partenopeo per preparare al meglio la doppia sfida con la Juventus. Nella giornata di ieri è sceso in campo anche Maksimovic che ha contribuito alla vittoria della Serbia per 3-1 contro la Georgia. Si sono sfidati anche Insigne e Hysaj nella sfida vinta dall'Italia per 2-0 sull'Albania. Ocassione pure per Rog con la Croazia, subentrato a partita in corso, nella sfida vinta dalla sua Nazionale per 1-0 contro l'Ucraina.