Juventus, gli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala

25/03/2017 16:24

JUVENTUS ARGENTINA DYBALA - Rimane ancora incerta la presenza di Paulo Dybala per la sfida tra Argentina e Bolivia in programma nella notte italiana di martedì. Lo staff medico delle selezione albiceleste ha emesso un nuovo comunicato sulle condizioni del talento della Juventus, che "prosegue nella fase di recupero riscontrando un'ottima evoluzione" in merito ad un recupero a tempo pieno del calciatore.

La 'Joya' aveva accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia nell'ultima gara dei bianconeri contro la Sampdoria e aveva saltato perciò la sfida del 'Monumental' con il Cile. Come ammesso dal Ct argentino Bauza, i medici dell''Albiceleste' sono in stretto contatto con i colleghi juventini per monitorare la condizione di Dybala.



G.M.