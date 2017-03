Calciomercato Juventus, s'infiamma anche un derby per Goretzka

25/03/2017 16:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS GORETZKA / Sarà un'estate rovente per Leon Goretzka. Il centrocampista classe '95 dello Schalke 04 è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato, avendo attirato su di sè le attenzioni di tanti grandi club europei. C'è la Juventus, che lo segue con attenzione da tempo, ma non è sola. Anzi. Come riferisce il britannico 'Daily Mirror', infatti, sul tedesco sono piombati con forza anche Arsenal e Tottenham, pronte a scatenare un altro derby londinese e sfidare i bianconeri.

L.P.