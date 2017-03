VIDEO CM.IT - Virtus Entella-Cesena, Breda: "Attenzione, provano sempre a fare la partita"

Dall'inviato Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

25/03/2017 19:54

ENTELLA-CESENA CONFERENZA BREDA / La Serie A lascia il palcoscenico alla cadetteria vista la sosta per le nazionali. Tra le partite di cartello c'è sicuramente Entella-Cesena che si gioca domani alle ore 15.00 allo Stadio Comunale di via Gastaldi a Chiavari. Ha parlato oggi in conferenza stampa il mister dei liguri Roberto Breda.

Virtus Entella-Cesena, Breda in conferenza stampa: "Ecco perché ci serve Sini"

Roberto Breda ha sottolineato come le assenze non devono preoccupare: "Mancheranno Luca Ceccarelli e Simone Sini. Il primo ha ripreso a correre, ma non recupera. In difesa però siamo tranquilli perché Benedetti è un altro titolare praticamente. Sini è squalificato, ma siamo coperti anche in mezzo". Il tecnico sorride alla battuta dei tifosi che sottolineano come contro il Cesena farà solo due cambi proprio perché manca Sini, sempre inserito nella ripresa nelle ultime giornate. E risponde così: "Sini ci serve perché ormai ha imparato a memoria il ruolo di mezzala e sa allargare il gioco. Non ho preferenze ovviamente, ma è sicuramente un calciatore importante anche a gara in corso".

