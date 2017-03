Cina, Ferrara addio... e l'autista si commuove

25/03/2017 16:03

CINA FERRARA COMMOZIONE AUTISTA / Un addio strappalacrime. Ciro Ferrara è stato esonerato dal Wuhan Zall quattro giorni fa e oggi ha fatto ritorno in Italia, come ha testimoniato attraverso il proprio profilo di 'Instagram' dove ha postato una particolare foto: quella che lo ritrae abbracciato all'emozionatissimo autista che lo ha portato all'aeroporto. "Sarà difficile dimenticare l'abbraccio dell'autista che mi ha accompagnato in aeroporto. Mancava poco e crollavo anche io. Xie xie #china #friends", ha scritto lo stesso Ferrara.

D.G.