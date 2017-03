VIDEO CM.IT - Virtus Entella, ESCLUSIVO Baraye: "Punto in alto sulle orme di Alex Sandro"

ESCLUSIVO

VIRTUS ENTELLA ESCLUSIVO BARAYE / L'Entella deve fare risultato dopo lo scivolone interno di lunedì scorso contro la Salernitana. Domani si torna in campo ancora tra le mura amiche contro il Cesena di Andrea Camplone. Intervistato da Calciomercato.it, Joel Baraye, terzino dei liguri, ha parlato del momento della sua squadra: "Stiamo bene e lavoriamo molto per ottenere risultati. Il mio momento è positivo e sto giocando con continuità, spero di farlo fino a fine stagione". Il ragazzo ha sicuramente in mente idee precise per il suo futuro: "Punto in alto e voglio arrivare in una grande squadra. Lavoro giorno dopo giorno ispirandomi ad Alex Sandro, terzino di spinta della Juventus di Massimiliano Allegri".

Joel Baraye è nato a Dakar in Senegal il 5 gennaio del 1997. Terzino sinistro a cui piace offendere più che difendere è alto 182 centimetri e grazie a un fisico esile fa della progressione la sua arma forte. Arrivato dalle giovanili del Brescia in prestito e confermato l'estate scorsa è partito alle spalle del tanto chiacchierato Cheick Keita cercato un anno fa da Chievo Verona e Napoli. Dopo la cessione di quest'ultimo in Championship al Birmingham Baraye è diventato tiolare nonostante l'arrivo del Primavera Lazio Lorenzo Filippini.



