Cagliari, incidenti prima dell'amichevole contro il Sorso

25/03/2017 15:22

CAGLIARI TIFOSI SASSARI / Scontri e tensione a Sassari prima dell'amichevole tra il Sorso e il Cagliari. Come si legge su 'L'Unione Sarda' ci sarebbero stati dei tafferugli tra i sostenitori del club rossoblu e quelli della Torres. Le due tifoserie sono da sempre 'avversarie' e l'arrivo in città ha scatenato i tafferugili: sarebbero stati lanciati anche petardi e ci sarebbero dei feriti. Le forze dell'ordine hanno faticato per riportare la situazione alla calma.

B.D.S.