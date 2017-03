Los Angeles Galaxy, UFFICIALE. Donovan si ritira DEFINITIVAMENTE

25/03/2017 15:21

LOS ANGELES GALAXY UFFICIALE RITIRO DONOVAN / Landon Donovan appende gli scarpini al chiodo. Stavolta in maniera definitiva. L'ex Los Angeles Galaxy, che a settembre aveva deciso di tornare ad indossare le scarpette per aiutare il club ad affrontare una lunga sfilza di infortuni in attacco, ha confermato la sua decisione ai microfoni di 'Yahoo Sports': "Si, ho finito col calcio. Non giocherò più. Ormai non riesco più a stare dietro a mio figlio quando giochiamo in giardino (ride, ndr)”.

Ora Donovan si concentrerà su un altro progetto sempre legato al calcio: permettere l'ingresso nella MLS di San Diego, altra grande città della California.

D.G.