Latina-Pro Vercelli, lo scontro salvezza della 32esima giornata di B

Marco Orrù

25/03/2017 19:00

SERIE B LATINA PRO VERCELLI / Se Spal-Frosinone è il big match della 32esima giornata del campionato di Serie B, come già raccontato su Calciomercato.it, non da meno è Latina-Pro Vercelli. Non vale la promozione, bensì la permanenza in Serie B, che molte volte è pure più importante, visto che una discesa in Lega Pro coincide spesso anche col fallimento di una società a livello economico. E non a caso parliamo di questo, visto che proprio i neroazzurri laziali vivono una stagione drammatica.

Latina-Pro Vercelli, scontro salvezza in cadetteria

Tecnicamente il Latina è fallito, però, come successe al Bari qualche anno fa, si sta attuando un fallimento pilotato che consenta alla squadra di chiudere la stagione e alla società di sistemare i conti, con l'ingresso anche di nuovi soci. Una situazione comunque non facile, aggravata anche dalla penalizzazione che presto arriverà in casa Latina. In verità sarebbe già dovuta arrivare in queste ore, ma c'è stato un rinvio. Chiaramente, in base a quanti punti verranno inflitti, si capirà meglio quale potrebbe essere il futuro di questa società appena ad un filo. Ovviamente un Latina penalizzato, con la Lega Pro ad un passo, renderebbe meno appetibile il titolo societario e dunque i nuovi acquirenti che dovrebbero salvare il club dal fallimento potrebbero fare un passo indietro.

In mezzo a tutti questi discorsi c'è la squadra, che cerca di preparare nella maniera più serena possibile l'ultima decisiva parte di stagione, a cominciare dallo scontro salvezza contro la Pro. Il Latina ora ha 32 punti e ad oggi disputerebbe il playout, mentre la squadra di Longo ne ha due in più, fuori momentaneamente dalla zona retrocessione. Ma, come dicevamo prima, ai ragazzi di Vivarini saranno comminati dei punti di penalizzazione che faranno precipitare ancora la posizione in classifica della squadra. Dunque, una vittoria casalinga in questo scontro diretto sarebbe vitale. Peraltro, in campionato, il Latina ha conquistato solo 5 vittorie, meno di tutti in Serie B, con 17 pareggi, più di tutti in B. Insomma, la politica dei piccoli passi non può più bastare a Corvia e compagni e quindi lo scontro del 'Francioni' di domani ha un solo obiettivo: la vittoria. Ma la Pro, di certo, non sarà così accondiscendente...