Spal-Frosinone, il big match della 32esima giornata di Serie B

Marco Orrù

25/03/2017 18:00

SERIE B SPAL FROSINONE / Spal-Frosinone è certamente il big-match della 32esima giornata del campionato di Serie B. Prima contro seconda. Alzi la mano chi, a inizio stagione, avrebbe detto che questa sarebbe stata una delle partite più importanti di tutto il campionato e che le due squadre si sarebbero trovate in questa posizione in questo preciso momento della stagione. E invece così è.

Serie B, 32a giornata: Spal-Frosinone, il big match

Se per il Frosinone è una sorpresa relativa, visto che scendeva dalla Serie A e dunque era una delle favorite alla promozione fin dall'inizio, così non è per la Spal, neopromossa dalla Lega Pro, che sta disputando un campionato strepitoso. A suon di prestazioni e vittorie la squadra di Semplici, finito addirittura nel mirino del Napoli come raccontato da Calciomercato.it, si è issata in testa alla classifica, staccando il Frosinone di due punti e il Verona, in testa per gran parte del campionato, addirittura di 4. L'ultima sconfitta dei ferraresi risale allo scorso 17 dicembre, un 3-1 a Vercelli, mentre nel girone di ritorno non ha ancora subito una sconfitta, 6 vittorie e 4 pareggi. Uno score che mette paura alle rivali, visto che ormai la Spal non è più una sorpresa. Una vittoria domani al 'Mazza' contro la squadra di Marino porterebbe a 5 i punti di vantaggio dallo stesso Frosinone.

Venendo alle questioni di campo, in casa ciociara, Marino non ha a disposizione Krajnc, via con la nazionale slovena, mentre Terranova dovrebbe recuperare, andando a comporre il terzetto difensivo con Ariaudo e Russo. In mezzo l'infortunio dell'ultim'ora è quello dell'austriaco Kragl, con Soddimo dunque confermato alle spalle della coppia d'attacco Ciofani-Dionisi.

Per quanto riguarda la Spal, Semplici non avrà due pezzi da 90 in difesa come il portiere Meret e il difensore Bonifazi, il primo con la nazionale maggiore azzurra e il secondo in Under 21. Al loro posto rispettivamente il figlio d'arte Marchegiani e Gasparetto. Confermatissima in attacco la coppia Floccari-Antenucci.

A Ferrara si respira aria da Serie A. In settimana sono andati a ruba i biglietti messi a disposizione dalla società, e in queste ore si è lavorato per riuscire a reperire altri posti allo stadio Mazza per accontentare le tantissime richieste. Si è deciso quindi di ridurre i biglietti destinati agli ospiti e si sono recuperati altri 800 tagliandi che verranno messi in vendita in mattinata e che certamente finiranno in pochissimo tempo.