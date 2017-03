Serie B, i precedenti della 32esima giornata

Giovanni Remigare

25/03/2017 16:30

SERIE B 32A GIORNATA PRECEDENTI / La 32esima giornata di Serie B offre tantissime partite interessanti, su tutte la sfida d'alta classifica tra Frosinone e Spal giocata una sola volta durante il torneo cadetto e che ha visto uscirne vittoriosi i ciociari, proprio nella gara d'andata. Occhi puntanti anche su Cittadella-Spezia, sfida che si ripete per la settima volta in B e che vede i liguri avanti nelle vittorie per 2-1, mentre i pareggi sono ben cinque, tra questi l'1-1 della gara giocata il 24 ottobre scorso.

Serie B, i precedenti della 32ma giornata

Novara-Bari potrà essere una partita importante per l'autostima di una o dell'altra squadra in vista del finale di stagione: i galletti hanno vinto due delle cinque partite giocate contro il Novara, nelle altre gare si registrano una vittoria dei piemontesi e due pareggi. Il Trapani dopo il successo contro il Bari cerca conferme contro il temibile e sorprendente Benevento di mister Baroni. Le due squadre si sono affrontate solo una volta in Serie B, nella partita d'andata, gara che ha visto trionfare la squadra siciliana per 1-0. Anche tra Verona e Pisa è stata giocata solo una partita in B, partita terminata in pareggio, 0-0 lo scorso ottobre in terra toscana. Il Perugia cerca conferme per la corsa ai play off e lo fa sfidando al Curi il Carpi di mister Castori, una partita che si ripete per la seconda volta con una vittoria all'attivo per entrambe le squadre. Chi la spunterà domenica?

A Chiavari si sogna in grande, mentre a Cesena si teme il peggio: Entella e Cesena si sfidano per obiettivi di classifica completamente diversi e lo fanno per la terza volta. Al momento liguri in vantaggio per 2-1 sui romagnoli. In questa giornata di campionato una delle sfida più viste nel torneo cadetto è Latina-Pro Vercelli grazie ai cinque precedenti tra le due squadre. Latina vittoriosa in un'occasione, il 30 Gennaio 2016, le altre quattro gare sono terminate in pareggio. Quarta sfida tra Salernitana e Ascoli, una vittoria dei campani e due pareggi. Entrambe le squadre cercano risposte per la loro stagione e tenteranno di farlo a pieno in questa sfida dell'Arechi dove la Salernitana non ha mai perso contro i bianconeri. La Ternana, nonostante i rinforzi della sessione invernale di calciomercato, rischia la retrocessione, mentre l'Avellino cerca di capire quale parte della classifica potrà occupare a fine stagione. Si gioca al Partenio e sarà la sesta sfida tra i Lupi e le Fere. Al momento in vantaggio negli scontri diretti gli irpini con due vittorie a una, mentre le altre due gare sono terminate in pareggio. Il Brescia di Gigi Cagni cerca punti salvezza in casa contro il Vicenza, una sfida tra grandi del nostro calcio che si sono incotrate tredici volte nel torneo cadetto. La prima sfida risale al 28 novembre 1999.