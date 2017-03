Calciomercato Everton, Lukaku: "Già deciso il mio futuro"

25/03/2017 14:56

CALCIOMERCATO EVERTON LUKAKU / Accostato da Milan e Juventus, Romelu Lukaku ha già deciso il suo futuro. L'attaccante belga lo ha ribadito in alcune dichiarazioni riportate dal 'Mirror' l'intenzione di lasciare l'Everton: "La decisione è già presa, non posso parlare di questo. Ho fatto tanta strada finora, ma ce n'è ancor amolta da fare e so che devo migliorare. Voglio aiutare l'Everton e la Nazionale per quanto mi è possibile. La gente spesso non capisce ciò che dico, ma è solo ambizione la mia: voglio vincere titoli e trofei, non è arroganza. Questo è quello di cui hanno bisogno i calciatori: serve l'ambizione per diventare i migliori".

B.D.S.