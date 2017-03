Serie B, i pronostici della 32ma giornata di campionato

Alessandro Nobile

25/03/2017 14:59

SERIE B ANALISI PRONOSTICI / Fine settimana senza Serie A e in Italia, come ad ogni pausa delle nazionali, la Serie B passa alla domenica e ha maggior risalto. Tra le news Serie B oggi ci concentriamo sulle partite della trentaduesima giornata e diamo un occhio alle quotazioni date dai bookmaker.

Serie B, i pronostici della 32ma giornata

Cittadella-Spezia (Sabato, ore 18)

Al Pier Cesare Tombolato andrà in scena il primo anticipo della 32esima giornata del campionato cadetto, la squadra di Venturato affronta lo Spezia di Mimmo Di Carlo in una gara molto importante, soprattutto in chiave classifica. I padroni di casa hanno fatto una strepitosa prima parte di stagione, poi a dicembre la corsa dei veneti si è arrestata e da allora i risultati scarseggiano e dalla vetta sono scivolati in nona posizione in classifica; i granata hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 gare disputate, anche se in casa il ruolino di marcia segnala una sconfittta nelle ultime 5 gare. Questo potrebbe essere un dato molto importante per il Cittadella. Venturato, in conferenza stampa, ha fatto sapere che sono convocati tutti gli effettivi tranne Schenetti che ha rimediato un problema alla caviglia e non può essere della sfida; un altro in dubbio è Salvi ma le valutazioni saranno fatte a ridosso del match; per i veneti assenti anche Iori e Scaglia per squalifica.

Dall'altre parte del campo ci sarà uno Spezia battagliero, giunto in Veneto per portare via punti all'avversaria. Gli uomini di Di Carlo arrivano da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime quattro gare disputate e questo ruolino di marcia li ha fatti salire al settimo posto. Le uniche due defezioni sono rappresentate da Giannetti e Pagnini con quest'ultimo sostituito dal giovane Barone, per lui prima convocazione in prima squadra; è tornato, invece, a disposizione Okereke dopo le fatiche con la Primavera al torneo di Viareggio, presumibilmente sarà tenuto in panchina per le tante gare disputate negli ultimi giorni. Le quote danno favorito il Cittadella (2.20), il pareggio è dato a 3.20, mentre la vittoria contro-pronostico degli ospiti è data a 3.40. Pronostico: 1 (2.20).

Benevento-Trapani (Sabato, ore 20.30)

Gli uomini di Baroni cercano la svolta dopo un periodo non felice che rischia di intaccare quanto fatto di ottimo in precedenza; i campani per domani avranno tante assenze e questo dato potrebbe essere molto rilevante ai fini del risultato. Tra i giallorossi, infatti, mancheranno Padella, Puscas, Cragno, Bagadur, Jakimovski e Pajac. I padroni di casa vogliono, però, passare sopra alle assenze e provare ad invertire la rotta che li vede senza i tre punti da 5 gare (2 pareggi e tre sconfitte), un ruolino che li ha fatti scivolare al quarto posto della graduatoria, a -10 dalla Spal capolista. Di contro ci sarà un Trapani che in questa stagione sta mettendo in campo molti alti e bassi; i ragazzi di Calori sono stati capaci di vincere gare come quelle col Bari, 4-0 rotondo, e di perdere con squadre inferiori a loro come la Ternana. Questo dato non fa stare tranquillo il tecnico dei siciliani, attualmente al penultimo posto della classifica che significherebbe, a fine stagione, retrocessione in Lega Pro; dopo la stagione dello scorso anno, sconfitti ai play-off dal Pescara, nessuno si sarebbe aspettato un rendimento del genere da parte dei granata. Tutti convocati i ragazzi della rosa di Calori. La squadra di Baroni, dai bookmaker, è data 1 .80 quindi tanta fiducia nei giallorossi, il pareggio è a 3.30 mentre l'impresa ospite è data ad un altissimo 4.75. Pronostico: 1 (1.80).

Hellas Verona-Pisa (Domenica, ore 12.30)

Come spesso accade nel calcio la favorita non vince a prescindere, è il caso del Verona di Fabio Pecchia, ai nostri di partenza favoritissima numero 1 del campionato ma che dopo un grande inizio ha abbassato i giri del motore ed ora si trova terza in classifica a -4 dalla vetta e da una Spal che si trova a disputare una stagione stratosferica. E' il momento però di dare una svolta al campionato per i veneti che non si possono permettere di lasciar scappare le prime due della classe per poi dover passare attraverso i play-off, rischiosi ed equilibrati, per trovare la promozione nella massima serie. Nonostante la classifica un po' deficitaria, ora, l'Hellas arriva da due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro gare disputate e in casa non perde da 9 partite. Il Pisa di Gennaro Gattuso è in difficoltà: in settimana è arrivata una nuova penalizzazione, di tre punti, e la squadra potrebbe risentirne moralmente. Assenze da ambo le parti, tra gli scaligeri non ci sarà Giampaolo Pazzini e, probabilmente, anche Simone Ganz che da qualche giorno lavora a parte ma anche i nerazzurri non saranno al completo dato che Landre e Crescenzi sono fuori da tempo e a loro due dovrebbero aggiungersi Zonta e Golubovic che non stanno attraversando un ottimo momento, fisicamente. Non ci sarà anche il portiere dei nerazzurri Samir Ujkani che è impegnato con le Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 con il Kosovo. Ovviamente le quote vedono favoriti i padroni di casa (1.62), il pareggio è dato a 3.40 mentre nessuna fiducia alla truppa di Gattuso (6.50). Pronostico: 1.

Carpi-Perugia (Domenica, ore 15)

Un'altra interessante gara si giocherà al Cabassi di Carpi dove i ragazzi di Fabrizio Castori devono portare a casa punti per sconfiggere una crisi che li sta colpendo da tempo e che li ha fatti scivolare addirittura all'undicesimo posto in classifica. Gli emiliani sono a -2 dal Novara che occupa l'ultimo posto disponibile per i play-off La gara di domenica, però, non è delle più semplici dato che arriva al Cabassi il Perugia, una delle squadre più in forma, che con i 4 risultati utili nelle ultime 5 gare si è insediata al quinto posto provando a scavare un solco con le dirette concorrenti all'ingresso nei playoff. Grande ottimismo in casa Grifo, il tecnico Bucchi sta facendo una grande stagione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tre assenti importanti per i padroni di casa con Struna, Belec e Lasicki che sono con le rispettive nazionali mentre potrebbero rientrare Romagnoli e Di Gaudio dopo l'infortunio. Nel Perugia mancherà Belmonte, squalificato, mentre sono in dubbio Dezi e Del Prete per alcuni guai fisici. I bookmaker vedono una partita equilibrata, l'1 dei ragazzi di Castori è pagato 2.30, il pareggio 2.88 mentre la vittoria del Perugia è a 3.60. Pronostico: X.

Entella-Cesena (Domenica, ore 15)

Gara tra deluse quella del Comunale, entrambe volevano un ruolo da protagonista in questa stagione ma i risultati stanno un po' tardando ad arrivare, soprattutto per il Cesena che si trova al 15esimo posto; l'Entella di Roberto Breda, invece, dopo un girone d'andata molto sorprendente culminato con il terzo posto in classifica, ora sta faticando ed è uscita dalle posizioni playoff; al Comunale negli ultimi anni i biancocelesti avevano creato una fortezza ma nelle ultime 4 gare disputate tra le mura amiche sono sono arrivate ben due sconfitte, 3-0 con la Spal e 1-0 con la Salernitana, ma dopo l'ultima sconfitta nel posticipo con i granata c'è subito la possibilità di rifarsi per Troiano e compagni. A Chiavari arriva un Cesena in ripresa con solo due sconfitte nelle ultime 5 giornate ma che è ancora a -11 dalla zona playoff. Assenze pesanti, però, per Andrea Camplone che non potrà contare sui nazionali Laribi, Konè e Garritano mentre Balzano sarà squalificato, emergenza a centrocampo con gli uomini contati. In casa Entella tutti disponibili eccetto Simone Sini, terzino sinistro, che dovrà scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni, e Luca Ceccarelli. Anche le quote sono dalla parte dei chiavatesi dato che la quota è 2.20 contro il 3.80 dato ai romagnoli, 3.10 il pareggio. Pronostico: 1.

Latina-Pro Vercelli (Domenica, ore 15)

Al Francioni nel pomeriggio di domenica andrà in scena una gara molto delicata per la classifica, si affrontano due squadre in lotta per la permanenza nella serie; il Latina, attualmente 18esimo, ha subito un calo vertiginoso da quando si è saputa la situazione grave in società: una sola vittoria nelle ultime 5 gare e anche nella sfida contro i piemontesi non sarà semplice ottenere i tre punti dato che il morale dei giocatori è molto basso e il tecnico ha fatto sapere che la concentrazione non è al massimo dei livelli. Dall'altra parte c'è la Pro Vercelli di Moreno Longo, dopo un momento nero i vercellesi sono riusciti ad infilare 5 risultati utili consecutivi ( 2 vittorie e tre pareggi) che hanno permesso loro di uscire dalla zona rossa dalla classifica, ora messa a 2 punti, troppo pochi per potersi rilassare. L'ex tecnico del Torino Primavera, però, non avrà a disposizione lo squalificato Mattia Bani che da tempo è una colonna portante della difesa piemontese e non sarà facile sostituirlo. In casa nerazzurra, invece, non dovrebbero esserci assenti eccellenti e questo gioca a favore dei laziali che devono conquistare punti pesanti per la salvezza contro una diretta concorrente. Quote, abbastanza, allineate per questa gara dato che il Latina è a 2.30, il pareggio a 2.90, mentre i piemontesi a 3.50. Pronostico: X.

Salernitana-Ascoli (Domenica, ore 15)

All'Arechi non è facile conquistare punti, ci prova domenica pomeriggio l'Ascoli di Alfredo Aglietti che vuole migliorare la classifica e allontanare la zona retrocessione che comunque incombe alle spalle dei bianconeri. La Salernitana ha un punto in più dei prossimi rivali, vuole però sfruttare la gara casalinga per allontanarlI; la vittoria al Comunale di Chiavari, però, ha dato grande linfa ai campani. Non sarà semplice, però, per nessuna delle due avere la meglio sull'altra dato che si tratterà sicuramente di una partita molto equilibrata decisa da un episodio. Assenze importanti per i marchigiani che perdono Slivka e Favilli per gli impegni con le rispettive nazionali mentre rimangono ai box per infortunio Augustyn e Vanni influenzato, probabilmente anche Giorgi che non riesce a recuperare da un problema fisico. nei granata non ci sarà Antonio Zito, squalificato, dopo il rosso di Chiavari. Grandi favoritismi, da parte dei bookmakers, per la Salernitana data a 1.73 mentre a 5 gli ospiti, il pareggio è fissato a 3.50. Pronostico: 1.

Spal-Frosinone (Domenica, 15)

Gara stellare al Mazza di Ferrara, si affrontano le prime due della classe che vogliono vincere questa gara per provare a mettere in atto una mini-fuga rispetto alle dirette concorrenti per la promozione in Serie A. I padroni i casa, allenati da Leonardo Semplici, sono la sorpresa stagionale dato che sono saliti in cadetteria nella scorsa stagione dopo aver vinto il proprio campionato di Lega Pro e nessuno nell'ambiente Spal si sarebbe immaginato un campionato del genere in questa stagione con 14 punti di vantaggio sull'ottava che potrebbero quasi sicuramente garantire almeno i playoff alla squadra ferrarese. Domenica arriva il Frosinone che dopo la retrocessione della scorsa stagione in Serie A. Pasquale Marino ha messo subito le sue idee di calcio in atto e i ciociari stanno facendo un altro grande campionato di Serie B. Due assenze importanti, nei padroni di casa mancherà l'uomo mercato Alex Meret conteso da Juventus e Napoli e convocato in nazionale mentre a Marino mancherà l'ex Cagliari Krajnc, il difensore sarà squalificato. La gara del Mazza però nonostante sia il big-match di giornata sarà molto bloccata con punti importanti in palio, un gol nei primi minuti però potrebbe sbloccare le due squadre e far uscire una sfida frizzante e piena di emozioni. I bookmaker danno, ovviamente, favorita la squadra di casa (2.20), a 3 il pareggio mentre i laziali sono dati a 3.60.

Ternana-Avellino (Domenica, ore 15)

Al Libero Liberati la Ternana vuole uscire dalla crisi nerissima che li ha relegati in ultima posizione e che li vede molto vicini al salutare la cadetteria, dato che nelle zone basse della classifica tute stanno, bene o male, portando a casa punti mentre i rossoverdi non riescono più a trovare continuità, a parte la vittoria all'esordio in panchina di Fabio Liverani per 2-1 col Trapani, sono arrivate 4 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. L'ex centrocampista del Palermo vuole provare l'impresa quasi impossibile ma ha fatto sapere che i suoi ragazzi ci proveranno finché la matematica non li condannerà. A Terni arriva l'Avellino che sta trovando qualche risultato utile, anche se non c'è continuità, che li tiene lontani dalla zona retrocessione. Le assenze, però, non aiutano assolutamente la squadra di Liverani dato che mancheranno Valjent, Germoni, Masi e probabilmente non sarà della partita anche Robert Acquafresca che è stato il super-colpo stagionale dei ternani, ma fino ad ora non ha ancora fatto vedere ciò di cui è capace. Nessuna assenza di rilievo, invece, per Walter Novellino che vuole fare punti in casa di una squadra in crisi. Le quote di questa sfida sono allineate, con la Ternana a 2.38, il pareggio a 3, e la vittoria degli irpini a 3.25. Pronostico: 2.

Vicenza-Brescia (Domenica, ore 15)

Un altro scontro diretto per la salvezza andrà in scena al Romeo Menti, il Vicenza ospita il Brescia per vedere quale delle due squadre sta meglio e merita di rincorrere la salvezza che sembrerebbe alla portata di entrambe per quanto fatto fino ad ora, nonostante la discontinuità. Entrambe sono in un momento poco felice ed entrambe hanno trovato solo una volta i tre punti nelle ultime cinque gare, la gara di domani può essere un trampolino di lancio in vista del rush finale di stagione che stabilirà le reali gerarchie del campionato di Serie B. Nessuna assenza di rilievo, seconda partita sulla panchina dei lombardi per Gigi Cagni che, dopo il pareggio casalingo contro lo Spezia vuole provare a dare continuità di risultati a Caracciolo e compagni. Le quote vedono favoriti i padroni di casa (1.80) mentre il pareggio è a 3.40 e il 2 a 4.75. Pronostico: X.

Bari-Novara (Domenica, 20.30)

Il posticipo della trentaduesima giornata di campionato promette spettacolo, al San Nicola il bari di Stefano Colantuono affronterà il Novara di Roberto Boscaglia per provare a rialzarsi dopo l sconfitta di Trapani; l'arrivo dell'ex tecnico dell'Atalanta, al posto di Stellone, aveva sistemato le cose tra i galletti che stavano rincorrendo le prime due della classe poi sabato scorso è arrivato il brutto stop, 0-4, di Trapani che rimesso a terra la squadra pugliese. Attualmente il Bari è sesto in classifica a +1 sul Novara, che sfiderà domani, e a -10 dal secondo posto del Frosinone. Il Novara arriva da 5 risultati utili consecutivi, dopo la contestazione a Boscaglia la squadra piemontese si è rialzata ed è tornata a ruggire sotto il segno di Galabinov ed ora può sognare i playoff. Nei baresi torna Maniero per provare ad annichilire la difesa novarese. Le quote vedono, molto, favorito il Bari (a 2) contro il 4 del Novara e il 3.20 del pareggio. Pronostico: 1.