Calciomercato Inter, Marquinhos fa chiarezza sul futuro

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS RINNOVO PSG / Marquinhos non ha fretta. Il difensore brasiliano è uno dei sogni dell'Inter da molto tempo, oltre che un obiettivo del Barcellona, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Francia: "Abbiamo iniziato a discutere del rinnovo e serve un po' di tempo. Non so altro, non dipende da me, sono tranquillo perché ho un contratto fino al 2019 e le cose sono chiare dal mio punto di vista: sono al PSG", ha spiegato in patria.

