25/03/2017 14:37

NAPOLI ABODI DE LAURENTIIS / Non solo l'acquisto dei calciatori, il Napoli pensa a rinforzare anche l'organigramma societario. Questo quanto scrive oggi 'Il Mattino' che parla di contatti tra Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, e Andrea Abodi, ex presidente della Lega B e recentemente sconfitto da Tavecchio nelle elezioni per la guida della Figc.

B.D.S.