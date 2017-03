Calciomercato Juventus, Isco sbotta: "Basta invenzioni". E il Real Madrid gli offre il rinnovo!

25/03/2017 14:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO RINNOVO REAL MADRID / Isco sbotta al termine di Spagna-Israele, match che lo ha visto entrare anche nel tabellino dei marcatori. "Noi giocatori siamo sempre esposti a tutte queste voci… ci siamo abituati. Ma ora che c'è la sosta per le nazionale si inventano alcune cose e non so perché. Io cerco sempre di parlare sul campo e fare il meglio per la mia squadra", ha dichiarato nel postgara commentando i rumors che lo accostano al Barcellona.

Obiettivo di lunga data anche della Juventus, il futuro del centrocampista potrebbe essere ancora a Madrid: secondo 'Marca', infatti, il Real ha deciso di accelerare per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018. Florentino Perez non vuole correre il rischio di vederlo approdare ai blaugrana tra due anni a parametro zero ed è pronto a triplicargli l'ingaggio: dagli attuali 2,5 è disposto ad arrivare ad un ingaggio da 6 milioni di euro. Una proposta sicuramente allettante sul piano economico, anche se - conclude la testata iberica - l'entourage del ragazzo vorrebbe avere maggiori garanzie di impiego da parte di Zidane.

D.G.