Napoli, Hysaj ci crede: "Possiamo battere la Juve!"

25/03/2017 14:28

NAPOLI HYSAJ JUVENTUS / Il prossimo 5 aprile il Napoli è chiamato all'impresa: al 'San Paolo' bisogna rimontare il 3-1 alla Juventus per strappare il pass per la prossima finale di Coppa Italia. Una sfida per la quale Elseid Hysaj è fiducioso: "Abbiamo dimostrato di poter battere chiunque. Bisogna andare in campo tranquilli e sereni, stando attenti a certi dettagli", ha dichiarato il terzino a 'Sky Sport'.

Poi è ritornato sulla gara di ieri tra la sua Albania e l'Italia: "Abbiamo creato tre occasioni da gol. Contro grandi squadre come Italia e Spagna se non segni c'è difficoltà. L'Italia è una grande squadra, ha grande potenziale. È stata una bella gara fino a un certo punto, poi ci ha penalizzato anche l'arbitro. Per me è stato bello sfidare l'Italia, la conoscevo un po' meglio degli altri. Ovviamente sono scontento per il risultato".

D.G.