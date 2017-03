Nizza, Prandelli: "Balotelli non ha messo il calcio tra le priorità"

25/03/2017 14:08

NIZZA PRANDELLI BALOTELLI / Insieme in Nazionale hanno prima sfiorato il titolo europeo, poi fatto flop in Brasile: ora Cesare Prandelli è alla ricerca di un nuovo progetto, mentre Balotelli sta vivendo tra alti e bassi la sua prima esperienza in Francia. L'ex ct parla a 'Radio 2' dell'attaccante del Nizza: "Ha grande talento, purtroppo non ha messo il proprio lavoro come priorità. Il calciato è un lavoro a tutti gli effetti: deve stare sempre sul pezzo, metterci entusiasmo, avere le capacità di metterti in discussione e di relazionarti con i compagni. Magari lui non ha messo tutto questo in cima alla sua lista. L'età è dalla sua parte, può ancora fare cose straordinarie".

B.D.S.