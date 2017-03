Calciomercato Juventus, da Pogba a Higuain: una carriera di grandi colpi targati Marotta

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

25/03/2017 13:47

CALCIOMERCATO MAROTTA GRANDI ACQUISTI / Beppe Marotta taglia oggi un traguardo importante. Il direttore generale della Juventus compie 60 anni. Il modo migliori per festeggiarlo è certamente ricordando i suoi più grandi colpi di calciomercato.

Marotta dopo aver lavorato alla Sampdoria, in cui si mette in evidenza con gli acquisti di Antonio Cassano e Giampaolo Pazzini, si 'veste' di bianconero. Il trasferimento alla Juventus arriva il primo giugno 2010. Sono gli anni del post calciopioli, gli anni della rinascita bianconera.

I successi che arriveranno in ambito italiano portano ovviamente la sua firma (senza dimenticare il braccio destro, il ds Paratici). Successi che sono arrivati soprattutto grazie agli acquisti che hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra. Un calciomercato Juventus che ha visto Marotta portare a Torino colpi a parametro zero o quasi.

Andrea Pirlo, arrivato dal Milan, ha certamente cambiato il volto alla Juventus. Non va dimenticato anche l'acquisto di Andre Barzagli, preso dal Wolfsburg per pochi spiccioli. E' la stagione 2011-2012 quella della svolta, Marotta porta a Torino anche Arturo Vidal e arriva così la cavalcata allo scudetto. Il primo di una lunga seria.

Il più grande colpo però porta il nome di Pogba. Il francese, arrivato nel 2012 a parametro zero dal Manchester United, ha contribuito ai successi della Juventus prima di essere ceduto proprio ai 'Red Devils' per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Marotta metto a segno così uno dei più grandi colpi della storia.

Calciomercato Juventus, da Pjanic ad Alex Sandro: i colpi ora sono super milionari

Tra i grandi acquisti della Juventus, messi a segno da Beppe Marotta, non vanno dimenticati anche Khedira e Tevez. Con gli anni però arrivano i colpi milionari.

La Juventus cresce in Italia e in Europa e ogni acquisto può diventare veramente possibile.

Prima Dybala e Alex Sandro, arrivati con esborsi importanti nella stagione scorsa, poi Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic. I bianconeri mostrano a tutti la loro forza strappando alle due dirette concorrenti, Napoli e Roma, due dei principali giocatori. I tempi cambiano: dai parametri zero si è così passati a colpi sensazionali a cifre davvero importanti ma il 'vizio' del colpo gratis continua a non mancare. In estate, infatti, arriva anche Dani Alves. Difficile prevedere adesso cosa ci riserverà il futuro ma siamo certi che Marotta, insieme a Paratici, continuerà a mettere a segno nuovi colpi e Caldara, prenotato per il 2018 lo dimostra.