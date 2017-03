Calciomercato Torino, Hart: "A fine stagione qualcosa succederà"

25/03/2017 13:42

CALCIOMERCATO TORINO HART / Joe Hart ringrazia il Torino: il portiere inglese parla della sua stagione in Italia e del futuro. Come riportato da 'tuttosport.com', il capitano dell'Inghilterra racconta: "Penso alla Nazionale e al Torino: qualunque maglia vestirò il prossimo anno, lo farò con tutta l'energia e la passione che ho. Ora voglio finire al meglio la mia annata e dare il massimo per il Torino. Mi sono veramente divertito a fare parte della squadra, grazie ai granata sono rimasto nella nazionale inglese. A fine stagione qualcosa dovrà succedere, ma non ci penso. Ho persone che lavorano per me e curano l’aspetto economico della vicenda. Il mio lavoro è fare il portiere al meglio delle mie possibilità: ovunque sarò il prossimo anno, voglio essere al picco della forma arrivando da una annata positiva. E quella che sto vivendo al Torino è proprio così".

B.D.S.