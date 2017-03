25/03/2017 13:35

MARSIGLIA CASILLAS PORTO / In scadenza di contratto a giugno con il Porto, per il 36enne portiere spagnolo Iker Casillas non è ancora tempo di appendere i guanti al chiodo. Secondo il quotidiano francese 'Le Phocéen', il suo futuro potrebbe essere in Ligue 1 dal momento che avrebbe ricevuto l'offerta di un contratto biennale da parte del Marsiglia.

M.R.