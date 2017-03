Calciomercato Genoa, Simeone: "Non allenerò il Cholito"

25/03/2017 13:21

CALCIOMERCATO GENOA SIMEONE / La certezza è una: il 'Cholo' e il 'Cholito' non saranno mai nella stessa squadra. E' Diego Simeone ad escludere un futuro insieme al figlio, attualmente in forza al Genoa. In un'intervista a 'El Pais', il tecnico dell'Atletico Madrid spiega: "Averlo in una mia squadra significherebbe dargli una responsabilità che non farebbe bene. Giovanni ha delle caratteristiche che mi piacciono molto e diventerà un giocatore importante con forza e lavoro. Ma non nella mia squadra. Esistono tanti club che possono dargli occasioni importanti".

B.D.S.