25/03/2017 12:59

SIVIGLIA JESUS NAVAS MANCHESTER CITY / Jesus Navas è pronto a tornare in Spagna. Il calciatore, in scadenza di contratto con il Manchester City, secondo quanto riportato da 'As', dovrebbe tornare a giocare con la maglia del Siviglia, squadra in cui è cresciuto. Le parti sarebbe in costante contatto per chiudere la trattativa.

M.S.