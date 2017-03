Calciomercato Juventus, missione a Roma: occhi su Inaki Williams

25/03/2017 12:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS INAKI WILLIAMS / Missione a Roma per la Juventus: osservatori bianconeri, riferisce 'tuttosport.com', saranno presenti lunedì sera all''Olimpico' di Roma per assistere alla sfida tra Italia e Spagna under 21. Gli occhi della dirigenza piemontese saranno puntati sui tanti giovani interessanti presenti in campo (da Favilli a Bellerin) ma uno in particolare sarà osservato con attenzione: si tratta di Inaki Williams, 22enne esterno offensivo dell'Athletic Bilbao con una clausola da cinquanta milioni di euro.

B.D.S.