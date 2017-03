26/03/2017 03:11

TOTTENHAM JANSSEN / In estate il Tottenham proverà a vendere Vincent Janssen, attaccante olandese che ha siglato una sola rete da quanto è stato portato in Premier League dall'AZ Alkmaar. Una sola stagione per lui con gli 'Spurs' che, come riportato dal 'Mirror', sarà probabilmente anche l'ultima.

L.I.