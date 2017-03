Serie A, Totti da record: sorpasso a Piola vicino. Per battere Maldini...

Maurizio Russo

25/03/2017 11:56

TOTTI RECORD PIOLA MALDINI / Francesco Totti si appresta a vivere probabilmente le sue ultime partite con la maglia della Roma. In scadenza di contratto a giugno, lo storico capitano giallorosso dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo salvo sorprese di calciomercato. Il tecnico Spalletti in più occasioni dichiarato che vorrebbe il rinnovo del 'Pupone', ma il presidente Pallotta si aspetta il ritiro del calciatore ed il suo passaggio al ruolo di dirigente. Intanto le news Serie A dicono che Totti si appresta a battere l'ennesimo record: se giocherà almeno un minuto di una qualsiasi partita a comiciare da quella in programma il prossimo 9 aprile contro il Bologna, infatti, diventerà il più anziano attaccante a giocare nel campionato italiano. Il primato attualmente appartiene a Silvio Piola con 40 anni e 159 giorni, mentre il numero 10 giallorosso ad oggi ne ha 14 in meno.

Serie A, Totti: serve un'altra stagione per distaccare Maldini

Giocando una partita delle ultime otto di Serie A, peraltro, Totti entrerà nella top ten dei calciatori più anziani e, portieri a parte, sarebbe il quinto giocatore di movimento. Per salire sul podio servierebbero altre due annate, mentre con un'altra stagione raggiungerebbe la top five totale ed il primo posto come calciatore di movimento. Un record, invece, il capitano della Roma lo condivide con Maldini: quello delle stagioni consecutive nella massima serie (25). Ecco la classifica dei calciatori più anziani in Serie A:

1) Marco Ballotta 44 anni e 38 giorni (portiere, Lazio)

2) Francesco Antonioli 42 anni e 235 giorni (portiere, Cesena)

3) Alberto Fontana 41 anni e 297 giorni (portiere, Palermo)

4) Dino Zoff 41 anni e 76 giorni (portiere, Juventus)

5) Alessandro Costacurta 41 anni e 25 giorni (difensore, Milan)

6) Vierchowod 41 anni e 10 giorni (difensore, Piacenza)

7) Paolo Maldini 40 anni e 339 giorni (difensore, Milan)

8) Javier Zanetti 40 anni e 273 giorni (difensore-centrocampista, Inter)

9) Daniele Balli 40 anni e 231 giorni (portiere, Empoli)

10) Silvio Piola 40 anni e 159 giorni (attaccante, Novara)

11) Francesco Totti 40 anni e 145 giorni (attaccante, Roma)