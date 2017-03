Sampdoria, problemi per Giampaolo: Muriel e Schick in dubbio

25/03/2017 11:20

SAMPDORIA MURIEL SCHICK / Il prossimo 3 aprile la Sampdoria scenderà in campo contro l'Inter a 'San Siro' ma dovrà probabilmente farlo senza Muriel. L'attaccante si è infatti infortunato in Nazionale, dovendo uscire dal campo nel corso del primo tempo del match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia nel 2018.

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', se gli esami dovessero evidenziare una lesione, Muriel potrebbe saltare non soltanto la gara contro l'Inter ma anche alcune sfide successive. Inoltre i problemi in attacco per Giampaolo non finiscono qui, dal momento che dovrà essere valutato anche lo stato di froma di Schick, rientrato a Genova per le terapie sulla caviglia infortunata.

L.I.