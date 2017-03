Inter, Banega batte Medel. Bene Nagatomo e Brozovic: il resoconto dei Nazionali

Raffaele Amato

25/03/2017 11:22

INTER NAZIONALI / Tra martedì e ieri sera sono scesi in campo 7 calciatori dell’Inter con le maglie delle rispettive Nazionali. Tutti per le qualificazioni al Mondiale 2018, eccetto il giovane Andrea Pinamonti che invece ha disputato il quarto d’ora finale del match contro l’Irlanda valevole per il gruppo 7 del Turno Elite dell’Europeo under 19. Il resoconto parte con una buona news Inter per Pioli: Gary Medel ha del tutto smaltito il problema ai flessori della coscia destra accusato una settimana fa a Torino giocando (anche bene) per intero la sfida che il Cile ha perso a Buenos Aires contro l’Argentina per 1-0. Decisivo il gol dal dischetto di Leo Messi. All’incontro ha partecipato anche Banega, subentrato al 59’ ad Aguero. Con questo successo l’Albiceleste sale al terzo posto con 22 punti spedendo la Nazionale di Pizzi al sesto. E' già con un piede e mezzo in Russia il Brasile di Tite capitanato da Joao Miranda, in campo per tutti i novanta minuti nel 4-1 (tris di Paulinho e poker finale di Neymar) rifilato al pur sempre spauracchio e secondo Uruguay, passato persino in vantaggio grazie a Cavani. Il difensore nerazzurro ha pure servito l’assist del parziale 3-1.

Inter, sorriso Candreva. Perisic e gli altri italiani stanno a guardare

Vittoria per 1-0 contro gli Emirati Arabi Uniti per il Giappone di Nagatomo, in campo fino al fischio finale. Sorrisi pure per l’Italia di Candreva col 2-0 inflitto all’Albania che permette agli azzurri di rimanere in testa nel gruppo G assieme alla Spagna: prova opaca e occasione da gol fallita da parte dell’esterno, comunque l’unico dei tre nerazzurri (D’Ambrosio, Eder e Gagliardini gli altri) a scendere e stare in campo dal primo all’ultimo minuto recupero compreso. E per la Croazia, di misura sull’Ucraina e anche lei capolista nel suo girone: Brozovic, schierato largo a destra nel 4-2-3-1, è stato sostituito solo agli sgoccioli dell’incontro, che invece Perisic, insieme al compagno protagonista degli ultimi rumors di calciomercato, ha visto dalla tribuna (dove non a caso era presente Mourinho) poiché squalificato. Semplice spettatore lo è stato pure Sainsbury nell’1-1 tra la sua Australia e l’Iraq. Stasera tocca al Portogallo di Joao Mario duellare con l’Ungheria, e oggi alle 15 di nuovo all’under 19 di Baronio e soprattutto Pinamonti, obbligata a prendersi i tre punti contro il Belgio padrone di casa per tenere ancora vive le speranze di qualificazione alla fase finale dell’Europeo che si disputerà in Georgia dal 2 al 15 luglio.