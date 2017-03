Milan, Berlusconi: "Donnarumma incedibile. Cinesi? Se l'operazione fallisse..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

25/03/2017 11:00

MILAN BERLUSCONI / I tifosi del Milan continuano a mostrare la propria diffidenza nei confronti di quella che potrebbe essere la nuova dirigenza cinese, dati i tanti ritardi per il closing, atteso per il 14 aprile, a ridosso del derby contro l'Inter.

Intervistato dal quotidiano 'La Verità', il presidente Silvio Berlusconi ha voluto far chierezza in merito, rassicurando i sostenitori rossoneri: "Io ci sono, così come la mia famiglia. La vendita del club avverrà soltanto quando avremo tutte le garanzie necessarie, sia finanziarie che sul fronte dell'impegno per il rilancio della squadra".

SINO-EUROPE - "La parte cinese è stata condizionata da svariati imprevisti e da difficoltà imprevedibili. E' però riuscita a garantire delle caparre significative. Noi rispetteremo i nostri impegni e continuiamo a pensare che gli acquirenti alla fine rispetteranno i loro. Nel caso in cui l'operazione non dovesse andare a buon fine, vorrà dire che continueremo noi, lavorando per una squadra giovane e italiana".

Milan, da Donnarumma ad Ancelotti: il pensiero di Berlusconi

Il presidente Berlusconi ha sempre avuto grande attenzione per i giovani di talento, dando seguito a un'importante tradizione sul fronte della primavera rossonera. La rosa attuale di Montella ne è la prova eclatante, con elementi come Donnarumma e Locatelli, per citarne due, già divenuti obiettivi di mercato.

Berlusconi ha detto la sua proprio sul talento italiano tra i pali: "E' un patrimonio del Milan, uno splendido prodotto del nostro vivaio. E' attaccato alla maglia e ai colori rossoneri. Li sente forte e per noi è incedibile".

Tanti i tecnici alternatisi sulla panchina del Milan, con Montella che è tornato a sollevare un trofeo dai tempi di Allegri. Il suo futuro è ancora de decidere ma, guardando al passato, Berlusconi non ha dubbi, incoronando Ancelotti come il miglior tecnico in circolazione: "Lo dimostra la sua capacità d'adeguarsi a squadre e campionati differenti, ottenendo sempre risultati straordinari".

JUVENTUS - "Poco simpatici? Forse perché hanno avuto ed hanno un Silvio Berlusconi in meno".