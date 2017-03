25/03/2017 10:25

CALCIOMERCATO FIORENTINA BADELJ / Si infiamma l'asse di calciomercato Fiorentina-Borussia Dortmund: oltre a Paulo Sousa e Kalinic, secondo 'La Nazione' anche Badelj potrebbe trasferirsi in maglia giallonera in estate. Il quotidiano toscano quantifica in 40 milioni l'esborso economico per la doppia operazione Badelj-Kalinic in casa Dortmund. Sulle tracce di Badelj ci sono anche Inter, Juventus, Milan, Roma e Chelsea.

S.D.