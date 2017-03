Roma, Inter lontana: pronti i rinnovi per Strootman e Nainggolan

25/03/2017 10:16

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN NAINGGOLAN / La Roma del futuro dovrà ripartire dalla forte ossatura di quella attuale, che si basa su giocatori come Strootman e Nainggolan.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il rinnovo di Strootman non pare qualcosa d'imminente ma sono stati creati i presupposti per prolungare il suo contratto. L'Inter ha già mostrato il proprio interesse per il calciatore ma non andrebbe a rovinare gli ottimi rapporti con i giallorossi, forzando la mano.

Differente il discorso per il Nainggolan, al quale era stato promesso un 'premio' per la propria fedeltà, avendo preferito i giallorossi al Chelsea di Conte. Dall'eliminazione in Champions League alle scarse prestazioni di ottobre, con la promessa che è andata arenandosi. Al termine della stagione però si tornerà a discutere del suo ingaggio.

L.I.