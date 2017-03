Calciomercato Roma, non solo Rodrigo Caio: tutti i nomi per la difesa

25/03/2017 10:00

CALCIOMERCATO ROMA / Con Kostas Manolas in uscita da Roma in estate e Vermaelen destinato a non essere confermato in rosa, la società giallorossa lavora sul calciomercato alla ricerca di innesti nel reparto difensivo. La trattativa per portare Rodrigo Caio del San Paolo a Roma non è ancora partita, ma il difensore brasiliano è un obiettivo concreto del club capitolino. Ma non è l'unico.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione sugli obiettivi di calciomercato Roma nel reparto di difesa: nel mirino della Roma c'è da tempo Victor Lindelöf del Benfica, per il quale però c'è una concorrenza internazionale fortissima. In casa Manchester United piace Blind, capace di giocare sia al centro della difesa che da terzino sinistro e anche da centrale di centrocampo. La società giallorossa, nella rosa dei 'Red Devils', non perde di vista neanche il terzino Matteo Darmian mentre un'altra soluzione italiana per la difesa arriva dalla Serie A: Francesco Acerbi del Sassuolo.

S.D.